Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Raubüberfall am Bahnhof Ingelheim - Zeuge(n) gesucht!

Ingelheim (ots)

Bereits in einer Pressemeldung vom 20.03.2022 (11:56 Uhr) berichteten wir von einem Raub auf einen 23-jährigen Ingelheimer. Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr wurde dieser am Bahnhof Ingelheim von vier unbekannten Tätern überfallen.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass ein ca. 60-jähriger männlicher Zeuge mit einem schwarzen Passat Kombi anhielt. Anschließend sei er ausgestiegen und habe den Tätern zugerufen, sie sollen vom Opfer ablassen, sonst rufe er die Polizei.

Als die Täter daraufhin vom Opfer abließen, sei der Zeuge weitergefahren.

Zeugenaufruf:

Wir bitten daher dringend, den oben genannten Zeugen, sich bei der Polizei Ingelheim zu melden, um ggf. sachdienliche Hinweise zum Fall geben zu können.

Wer darüber hinaus weitere Hinweise zum Fall geben kann, wird ebenfalls gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/65-510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell