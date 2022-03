Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Raubüberfall am Bahnhof Ingelheim

Ingelheim (ots)

Als ein 23-jähriger Ingelheimer am Samstagabend gegen 21:00 Uhr mit dem Bus am Bahnhof Ingelheim ankam, wurde er von 4 unbekannten Tätern überfallen.

Als der Geschädigte über den Bahnhofsvorplatz lief, wurde er unvermittelt von vier unbekannten Tätern überfallen, welche ihm durch Schläge und Tritte zusetzten, bevor sie ihm Jacke, Geldbörse und Armbanduhr entrissen.

Die Täter, welche zuvor in einer größeren Personengruppe unterwegs waren, flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Der leichtverletzte 23-jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten mehrere Tatverdächtige Personenkontrollen unterzogen werden.

Täterbeschreibung:

1. Person: - ca. 1,80 m groß - ca. 20 Jahre alt - dunkle, längere Haare mit Baseballkappe - bekleidet mit einem weißen Jogginganzug

2. Person: - ca. 1,80 m groß - ca. 20 Jahre alt - bekleidet mit einem blauen Jogginganzug

Zeugenaufruf:

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/65-510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell