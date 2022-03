Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Unfallflucht - Kein Kavaliersdelikt!

Ingelheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag den, 17.03.2022 melden sich gleich zwei Geschädigte bei der Polizei, deren Fahrzeuge auf dem Parkplatz bzw. im Parkhaus "Neue Mitte" in Ingelheim während des Einkaufs beschädigt wurden. In beiden Fällen, die sich zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr ereigneten, entfernt sich der/die Unfallverursacher/in von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Die Flüchtigen müssen mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und Führerscheinentzug rechnen. Außerdem können die Flüchtigen den Kaskoschutz seiner KFZ-Versicherung verlieren und an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden.

Die Polizei rät Ihnen deshalb, jeden Unfall zu melden. Auch, wenn sie auf den ersten Blick keinen Schaden am Fahrzeug feststellen.

In vielen Fällen bleiben die Geschädigten zudem auf den Kosten sitzen.

Einen Zettel mit seinen Daten zu hinterlassen, reicht nicht! Es könnte auch Ihr Auto treffen.

Helfen Sie uns, Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht werden, notieren Sie sich das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie bitte aber auf jeden Fall unverzüglich die Polizei.

Zeugen zu o.g. Fällen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell