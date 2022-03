POL-PIING: Mehrere verdächtige Anrufe von "EUROPOL".

Ingelheim (ots) - Am Freitag, zwischen 07:00 Uhr und 13:45 Uhr wurde auf dem Mitfahrerparkplatz in Gau-Algesheim (L419) ein Teil einer Auspuffanlage an einem geparkten PKW abgeflext und entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/65-510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter ...

