POL-PIING: Verletzung durch Hundebiss. Zeugen gesucht!

Ingelheim (ots)

Die 38-jährige Geschädigte geht am gestrigen Donnerstagnachmittag gegen 16:45 Uhr im Bereich der Bürgermeister-Bauer-Straße in Ingelheim spazieren, als ihr eine Personengruppe in Begleitung eines Rottweilers entgegenkommt. Als beide auf gleicher Höhe sind, springt der Rottweiler unvermittelt an der Geschädigten hoch und beißt ihr in den rechten Oberarm. Die Personen entfernen sich anschließend, als die Geschädigte die Polizei rufen möchte. Sie wird im Anschluss wegen der Verletzung in einem Krankenhaus behandelt.

Die Gruppe wird von einer Zeugin wie folgt beschrieben:

1. Person: männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 180cm groß, Kinnbart, komplett schwarz gekleidet, schwarzes Kapuzen-Shirt

2. Person: weiblich, ca. 25 Jahre, ca. 165-170 cm groß, schwarze Haare zum Zopf gebunden, komplett schwarz gekleidet, Gipsarm

3. Person: weiblich, ca. 25 Jahre, ca. 165-170 cm groß, weiße Jogginghose, weiße Sneaker, ansonsten schwarz gekleidet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/65-510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

