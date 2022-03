POL-PIING: Unfalllagebild Polizeiinspektion Ingelheim 2021

Ingelheim (ots) - Ingelheim - Im Zeitraum vom 23.02.2022, 22:00 Uhr bis zum 24.02.2022, 05:30 Uhr wird durch unbekannte Täter das Anzeigendisplay eines elektronischen Fahrplanes an einer Bushaltestelle in Höhe des Naherings in Ingelheim beschädigt. Wer hat im genannten Zeitraum im Bereich der Rheinstraße/Ecke Nahering verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Ingelheim unter der ...

mehr