Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Körperverletzung unter Arbeitskollegen

Ingelheim (ots)

Am Samstagabend, den 05.03.2022, kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft in Ingelheim zu einer Auseinandersetzung zwischen Arbeitskollegen, in dessen Zuge Einer dem Anderen ins Gesicht schlug. Zudem versuchte der 28-jährige Beschuldigte Messer einzusetzen, was durch andere Personen verhindert werden konnte. Durch den Schlag erlitt der 34-jährige Geschädigte eine Platzwunde über dem Auge. Der Beschuldigte wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

