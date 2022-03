Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ladendiebstahl im REWE-Markt

Ingelheim (ots)

Am Samstagabend fielen dem Ladendetektiv des REWE-Marktes in der Georg-Rückert-Straße zwei auffällige Personen auf. Die 21- und 39-jährigen Männer hatten beide jeweils einen Einkaufswagen und darin einen Rucksack stehen. Im Markt legten sie Ware in den Wagen, verstauten jedoch auch Dinge in den Rucksäcken. An der Kasse wurden von beiden Personen nur die Waren aus dem Wagen bezahlt, nicht jedoch die in den Rucksack gesteckten Dinge. Daher wurden sie vor dem Verlassen des Marktes durch den Ladendetektiv angesprochen und zur weiteren Abwicklung in ein Büro zitiert.

