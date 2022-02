Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Heidesheim - Frau bei Raubversuch zusammengeschlagen - Zeugen gesucht!

Ingelheim (ots)

Die Ingelheimer Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am frühen Dienstagmorgen in Heidesheim ereignet hat.

Gegen 06:10 Uhr wurde die 56-Jährige Geschädigte in der Fußgängerunterführung zwischen den Straßen "Am Bachacker" und "Bahnhofstraße" am Heidesheimer Bahnhof von einem unbekannten männlichen Täter von hinten angesprochen und aufgefordert ihre Tasche herauszugeben. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug der Täter mehrfach auf die sie ein und versuchte die Handtasche zu entreißen, bis die Frau letztendlich zu Boden fiel. Als die Geschädigte am Boden liegend um Hilfe schrie, ließ der Täter von ihr ab.

Nach ersten Ermittlungen soll sich noch ein zweiter Täter im Bereich der Fußgängerunterführung befunden und Schmiere gestanden haben. Beide Täter flohen im Anschluss in Richtung "Am Bachacker".

Die Personen werden wie folgt beschrieben:

- Beide männlich

- Ca. 1,70m - 1,80m groß

- beide dunkel gekleidet mit Mütze

- beide trugen eine dunkle Mund-Nasen Bedeckung

- Täter sprach deutsch mit Akzent

Die Polizei sucht nach Zeugen, die zwischen 05:20 Uhr bis 06:10 Uhr im Bereich des Bahnhofs/Umgebung des Bahnhofs zwei Personen festgestellt haben, auf die die Personenbeschreibung zutrifft. Möglicherweise hatte ein Zeuge beim Einsteigen in den Zug RB25367 von Heidesheim nach Mainz mit den Tatverdächtigen Kontakt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/65-510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell