Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Erneuter Geldwechseltrick - Diebstahl von Bargeld!

Ingelheim (ots)

Am Donnerstag, den 17.02.2022 gegen 10:50 Uhr wird der 68-jährige Geschädigte im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße in Ingelheim durch einen Mann angesprochen. Dieser fragt, ob man ihm Geld wechseln kann, da der Parkscheinautomat sein Kleingeld nicht annimmt. Der Geschädigte wechselt daraufhin eine 2EUR Münze in zwei 1EUR Münzen aus seiner Geldbörse. Später stellt er fest, dass ein niedriger 3-steilliger Betrag an Scheinen aus der Geldbörse fehlen.

Die Person wird vom Geschädigten wie folgt beschrieben:

- männlich, ca. 35 Jahre alt

- sprach deutsch mit Akzent

- Ca. 1,70 - 1,80 m groß

- schwarze Haare

- gepflegtes Erscheinungsbild

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 zu melden.

In den vergangenen Wochen kam es im Bereich der Neuen Mitte in Ingelheim vermehrt zu solchen Diebstählen. Die Personenbeschreibungen des Täters ähneln sich hierbei. Die Taten ereigneten sich immer am Vormittag, vermehrt donnerstags, wobei es auch an anderen Wochentagen zu Vorfällen kam.

Um nicht selbst Opfer zu werden rät die Polizei:

- Nehmen Sie nie mehr Bargeld mit, als nötig!

- Halten Sie Abstand zu anderen Personen!

- Geben Sie niemandem die Möglichkeit, selbst in Ihre Geldbörse zu greifen.

- Seien Sie aufmerksam, wenn Sie jemand anspricht. Lassen Sie Ihren Blick nicht durch eine Aussage des Täters auf etwas anders lenken.

- Lassen Sie sich nicht in längere Gespräche mit unbekannten Personen verwickeln.

Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren Sie unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell