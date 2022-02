Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Geschwindigkeitskontrollen der PI Ingelheim an Unfallhäufungspunkt

Ingelheim (ots)

Am heuten Sonntag, den 20.02.22 führte die PI Ingelheim an der Landesstraße L414 zwischen Ober-Hilbersheim und Wörrstadt Radarmessungen zur Überwachung der Höchstgeschwindigkeit durch. Messörtlichkeit war die Einmündung zur K15 Richtung Jugenheim. Diese Örtlichkeit stellt einen sogenannten Unfallhäufungspunkt dar, erlaubt sind hier 60 km/h. Insgesamt wurden 19 Verstöße geahndet. Gemessener Höchstwert waren 98 km/h, was neben einem empfindlichen Bußgeld auch ein Fahrverbot nach sich ziehen wird.

