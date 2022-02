Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht an Kreisel Konrad-Adenauer-Straße

Ingelheim (ots)

In der Nacht von Samstag, 19.02.22 auf Sonntag, 20.02.22 gegen 03.45 Uhr wird eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Ingelheim auf einen frischen Unfallschaden am Kreisel Konrad-Adenauer-Straße/Otto-Hahn-Straße in Ingelheim aufmerksam. Im Nahbereich kann durch die Streifenbesatzung der unfallbeteiligte PKW parkend festgestellt werden. Im Rahmen der weiteren Fahndung kann auch der Fahrer des PKW, der sich zu Fuß weg von der Unfallstelle weg bewegt, angetroffen und kontrolliert werden. Gegen den 57jährigen Ingelheimer wird eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht gefertigt. Als Unfallursache kommt eine körperliche Beeinträchtigung bei dem Verursacher in Betracht, Hinweise auf Alkohol- oder Betäubungsmitteleinfluss bestehen nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell