Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ingelheim: Jugendliche mit Spielzeugwaffen lösen Polizeieinsatz aus

Ingelheim (ots)

Zwei Jugendliche haben am Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagen in Ingelheim ausgelöst. Die 15 und 17 Jahre alten Jungen hantierten mit zwei echt aussehenden Waffe auf einem Spielplatz herum. Die Verantwortlichen können auf dem Spielplatz angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Sie geben an, dass sie die Spielzeugwaffen (Fastnacht) in einem Spielwarengeschäft gekauft haben und damit rumgespielt hätten. Über die möglichen Konsequenzen, vor allem im Zusammenhang mit der Polizei hätten sie sich keine Gedanken gemacht. Nach einem eindringlichen Gespräch über ihr Fehlverhalten und die daraus resultierenden Folgen werden die Jugendlichen in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

