Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Nötigung auf Feldweg in Appenheim - Zeugen gesucht

Ingelheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Freitag, den 11.02.2022 gegen 18:30 Uhr in Appenheim ereignet hat. Der 57-Jährige Mitteiler befand sich zu Fuß mit seinem Hund auf dem Landwirtschaftsweg in der Verlängerung der Straße Am Wethbach in Appenheim, als ihm ein Fahrzeug mit Licht entgegenkam. Das Fahrzeug beschleunigt und fuhr auf ihn zu, so dass dieser mit seinem Hund zur Seite springen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Fahrzeugführer, welcher von dem Geschädigten durch die Dunkelheit nicht erkannt werden konnte, stoppte daraufhin kurz und hupte. Im Anschluss entfernte er sich in unbekannte Richtung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/65-510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piIngelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

