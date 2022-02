Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Ingelheim (ots)

Am Mittwochnachmittag den, 16.02.2022 gegen 15:25 Uhr kommt es in der Römerstraße in Ingelheim zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Dabei befährt die vorfahrtsberechtigte PKW-Fahrerin die Binger Straße aus Richtung "An der Grießmühle" kommend und möchte an der abknickenden Vorfahrt weiter in die "Römerstraße" fahren.

Das flüchtige Fahrzeug kommt aus der Binger Straße (Richtung Neue Mitte) und möchte an der abknickenden Vorfahrt nach links abbiegen. Dabei missachtet der Fahrer/die Fahrerin das dort geltende STOP-Schild, weshalb es zum Zusammenstoß kommt.

Im Anschluss fährt der Fahrer/die Fahrerin weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Mercedes Benz GLC gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell