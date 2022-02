Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter gesucht

Ingelheim-Süd (ots)

Am Samstagabend kommt es in Ingelheim-Süd zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus als die Bewohner außer Haus sind. Der oder die Täter gelangten vermutlich durch Aufhebeln eines Fensters in das Haus und entwendeten dort Bargeld und Wertgegenstände

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

