Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht auf REAL-Parkplatz - Unfallverursacher gesucht!

Ingelheim (ots)

Eine Kundin des REAL-Marktes Ingelheim parkte am 05.02.2022 gegen 10:15 Uhr ihren grauen VW Golf auf dem Kundenparkplatz. Als sie nach ihrem Einkauf gegen 10:45 Uhr an ihr Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der hinteren rechten Fahrzeugseite fest. Das unfallverursachende Fahrzeug war nicht mehr vor Ort. Wer den Unfall beobachten konnte und Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Ingelheim unter der Telefonnummer 06132 65510 oder per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell