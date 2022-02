Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Sachbeschädigung an Pkw - wer kann Hinweise geben?

Ingelheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Heckscheibe eines Pkw, welcher in einer Garage in der Hattenheimer Straße in Ingelheim geparkt war, durch bislang unbekannte Täter eingeschlagen. Wer in der Nacht in der Hattenheimer Straße oder den umliegenden Straßen etwas Verdächtiges beobachten konnte, wird gebeten, sich bei der Polizei Ingelheim unter der Telefonnummer 06132 65510 oder per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de zu melden.

