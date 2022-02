Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Fahrraddiebstahl - männlicher Täter auf Damenrad gesucht!

Ingelheim (ots)

Am 04.02.2022 beobachtete eine Anwohnerin der Stiegelgasse in Ingelheim gegen 20:20 Uhr einen Mann, welcher mit ihrem Damenrad, welches zuvor an einem Mast angeschlossen war, davonfuhr.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein blau-silbernes Damenrad der Marke "Pegasus" mit einem Gepäckkorb und zwei unterschiedlichen Ständern.

Wer Hinweise zu dem männlichen Täter auf dem Damenrad geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Ingelheim unter der Telefonnummer 06132 65510 oder per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de zu melden

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell