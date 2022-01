Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ingelheim: Alkoholisiert auf Baukran geklettert

Ingelheim (ots)

Am Samstag, den 29.01.2022, gegen 00:20 Uhr wurden der Polizei mehrere Personen auf einem Baustellengelände in der Getrudenstraße / Ecke In der Saalmühle gemeldet, welche auf einen Baustellenkran klettern würden. Vor Ort konnten zwei alkoholisierte Personen auf dem Baukran festgestellt werden, welche nach Ansprache durch die Polizeibeamten von dem Kran wieder herunterkletterten und glücklicherweise unbeschadet unten ankamen. Nach Erteilung eines Platzverweises, sowie nach einer deutlichen Ansprache bezüglich des lebensgefährlichen Verhaltens, verließen die Personen im Beisein der Polizeibeamten das Gelände. Die Heranwachsenden müssen sich nun wegen des begangenen Hausfriedensbruchs verantworten.

