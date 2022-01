Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Gau-Algesheim: Diebstahl aus PKW

Ingelheim (ots)

Eine bislang unbekannte Person warf im Zeitraum von 28.01.2022, 16:30 Uhr bis 29.01.2022, 07:30 Uhr die Scheibe eines VW Golf ein, der in der Bergstraße in Gau-Algesheim geparkt war und entwendete eine JBL Musikbox im Wert von 500 Euro. Zeugen, die in den genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Bergstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der. Tel. 06132/6551-0 oder per Email (piingelheim@polizei.rlp.de) an die Polizei Ingelheim zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell