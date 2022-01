Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Farbschmierereien auf Häusern, Schildern und Autos - Zeugen gesucht!

Ingelheim (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Samstagmittag, den 29.01.2022, in Ingelheim am Rhein mehrere Fahrzeuge, Verkehrsschilder, Stromkästen, Gehwege und Hauswände mit schwarzer Farbe beschmiert. Im Kuhweg, Am Rüsterbaum sowie den umliegenden Straßen konnte die Polizei bislang 23 Schmierereien feststellen.

Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Ingelheim unter der Telefonnummer 06132/6551-0 oder per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell