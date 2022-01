Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Schüsse am Rhein in Heidenfahrt

Ingelheim, OT Heidesheim (ots)

Zeugen melden in der Nacht auf Samstag, 22.01.2022, gegen 02.20h, mehrere Schussgeräusche aus Richtung Feldrand in der Ortslage Heidenfahrt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen können die eingesetzten Polizeibeamten zwei verdächtige Personen am dortigen Damm wahrnehmen, die beim Erblicken des Funkstreifenwagens sofort in Richtung Rhein die Flucht ergreifen. Eine weitere angeforderte Streife kann jedoch schnell einen 21jährigen Ingelheimer in unmittelbarer Nähe feststellen und festhalten. Aufgrund der zunächst noch unklaren Sachlage wird die Person mittels Handfessel fixiert. Der zweite Täter kann nun aufgrund der durchgeführten Befragung ebenfalls benannt und an seiner Wohnanschrift aufgesucht werden. Die folgenden Ermittlungen ergeben, dass die beiden jungen Männer im alkoholisierten Zustand mit Scheckschusspistolen am Rhein vermutlich mehrmals geschossen haben könnten. Die beiden Waffen werden von dem 20jährigen Beschuldigten aus Heidesheim freiwillig herausgegeben und beschlagnahmt. Es folgt eine Strafanzeige wegen dem Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

