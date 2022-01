Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Gefährliche Körperverletzung in der "Neuen Mitte"

Ingelheim (ots)

Am Samstag, 21.01.2022, gegen 19.25h, meldet ein Zeuge über Notruf, dass sich in 55218 Ingelheim, an der dortigen Commerzbank in der "Neuen Mitte" drei Personen schlagen würden. Ein 15jähriger Jugendliche und ein 21jähriger junger Mann aus Ingelheim würden hier einen 19jährigen Ingelheimer festhalten und mit der Faustschlägen verprügeln. Noch vor dem Eintreffen der Polizei können die beiden Täter zunächst fliehen. Aufgrund der Zeugenbefragungen und den folgenden polizeilichen Ermittlungen können die Beschuldigten jedoch zeitnah ermittelt werden. Entsprechenden Strafanzeigen werden gefertigt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen sollen nun die Hintergründe der Tat geklärt werden. Durch die Schläge erlitt der Geschädigte Schürfwunden und Prellungen im Gesicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell