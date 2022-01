Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Unseriöse Handwerker erlangen über 1.300,- EUR

Ingelheim (ots)

Wegen eines verstopften Abflussrohrs in der Küchenspüle rief eine 79-jährige Ingelheimerin am vergangenen Montagmorgen bei einer Handwerkerfirma an, die sie im Internet gefunden hatte.

Gegen 12:00 Uhr des gleichen Tages erschienen schließlich zwei männliche Handwerker an der Anschrift der Geschädigten. In einem Zeitraum von drei Stunden reinigten sie das verstopfte Rohr ihres Spülbeckens. Hierfür veranschlagten sie anschließend einen Gesamtpreis von 1362,55 EUR. Die davon völlig überrumpelte Dame beglich den Betrag unmittelbar, indem sie per EC-Karte vor Ort bezahlte. Erst im Nachgang, als die Handwerker schon wieder weg waren, wurde ihr klar, dass der aufgerufene Preis völlig im Missverhältnis zu der erbrachten Leistung stand.

Bislang konnten die Täter nicht identifiziert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Ingelheim warnt vor dem Phänomen der falschen/unseriösen Handwerker! Können Sie Hinweise geben, welche zur Ergreifung der Täter führen können oder sind Sie selbst Opfer eines solchen Sachverhalts geworden? Dann wenden Sie sich an Ihre örtliche Polizeidienststelle.

Sollten Sie sich einmal in einer ähnlichen Situation befinden, zögern Sie nicht die 110 zu wählen! Wir helfen Ihnen gerne!

Das LKA und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz haben in Zusammenarbeit Verhaltensanweisungen herausgegeben, wie sie sich davor schützen können in derartige Situationen zu kommen. Die Informationen finden Sie ebenfalls in diesem Presseportal unter folgendem Link: "LKA-RP: Unseriöse Notdienste: Verbraucherzentrale und Landeskriminalamt geben Tipps zum Schutz vor unseriösen Notdiensten" - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/29763/5014501

