Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Diebstahl aus Geldbeutel am Bahnhof Ingelheim

Ingelheim (ots)

Ingelheim am Rhein - Am 30.12.2021 gegen 15:05 Uhr verliert eine Passantin in der Unterführung zwischen dem Ingelheimer Bahnhof und der Neuen Mitte ihre Geldbörse (schwarzes Leder; Marke Guess). Noch am selben Abend wird die Geldbörse durch einen Zeugen in einem der Mülleimer in der Unterführung aufgefunden. Bei einer Überprüfung wird festgestellt, dass das Bargeld aus der Geldbörse fehlt. Daher wird nun seitens der Polizeiinspektion Ingelheim wegen Diebstahl ermittelt.

Wer hat zur genannten Zeit im Bereich der Unterführung verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Ingelheim unter der Telefonnummer 06132/6551-0 oder per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de zu melden.

