POL-PIING: Fahrt endet auf Verkehrsinsel, 17-jähriger Fahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis.

Ingelheim - OT Wackernheim (ots)

Am Montagabend gegen 19:00 Uhr kommt der 17-jährige Fahrer eines PKW beim Befahren der Mainzer Straße in Wackernheim von der Fahrbahn ab und landet auf einer Verkehrsinsel. Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit. Vor Ort kann durch die Polizei festgestellt werden, dass der Fahrer lediglich im Besitz der "Fahrerlaubnis in Begleitung" ist, jedoch keiner seiner Mitfahrer (beide ebenfalls 17 Jahre alt) als solcher in Frage kommt. Einer der Mitfahrer wird bei dem Unfall leicht verletzt. Weiter ergeben sich vor Ort Hinweise, dass der Fahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehen könnte. Dem Fahrer wird daher eine Blutprobe entnommen und im Anschluss die "Prüfbescheinigung zum Begleiteten Fahren" sichergestellt.

