Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Heidesheim- Dachstuhlbrand im Mehrfamilienhaus

Ingelheim (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 08:15 Uhr wurde durch die Berufsfeuerwehr Mainz eine unklare Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus in der Binger Straße in Ingelheim am Rhein, Ortsteil Heidesheim, gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Alarmierung: Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses war in Brand geraten. Zu diesem Zeitpunkt schlugen hohe Flammen aus den Dachfenstern. Die freiwilligen Feuerwehren Ingelheim, Budenheim, Heidesheim sowie der Werksfeuerwehr der Feuerwehr begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Schnell kann durch die Feuerwehr abgeklärt werden, dass sich keine Personen mehr im Mehrfamilienhaus befinden. Alle Anwohner konnten sich selbstständig aus dem Gebäude retten. Der Mieter der Dachgeschosswohnung muss vor Ort ärztlich behandelt werden. Er erleidet eine leichte Rauchgasintoxikation. Das Mehrfamilienhaus ist in Folge des Brandes unbewohnbar. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell