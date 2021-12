Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Demonstrationsfahrt "Ein Funken Hoffnung - Ohne uns Bauern geht es nicht" verlief störungsfrei

Ingelheim am Rhein (ots)

Am Samstag, den 18.12.2021 von 17:30Uhr bis 20:00Uhr fand eine Demonstrationsfahrt unter dem Motto "Ein Funken Hoffnung - ohne uns Bauern geht es nicht" in Ingelheim am Rhein von insgesamt 17 Fahrzeugen, darunter überwiegend Traktoren, statt. Die Demonstrationsfahrt wurde von ca.1500 Zuschauern besucht. Der Aufzug verlief störungsfrei.

