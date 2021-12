Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Einbruch in Pizzeria - Zeugen gesucht!

Ingelheim- Heidesheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kommt es zu einem Einbruch in eine Pizzeria in Heidesheim, welche sich gerade im Umbau befindet. Dabei betreten der/die Täter das Objekt durch eine verschlossene Seiteneingangstür und entwenden neben Kleinelektrogeräten auch einen Zigarettenautomaten.

Wer kann Hinweise geben? Wer hat zwischen Freitag 23:00 Uhr und Samstag 10:00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Ingelheim unter der Telefonnummer 06132/6551-0 oder per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de zu melden.

