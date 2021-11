Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ingelheim - Kraftfahrzeugdiebstahl, Zeugen gesucht

Ingelheim (ots)

Ein bislang Unbekannter Täter hat am Sonntagmittag, gegen 11:30 Uhr einen schwarzen Suzuki Splash in der Hochstraße in Ingelheim am Rhein gestohlen. Ein Zeuge teilt gegen 11:30h über die Wache der Polizei in Ingelheim einen ungewöhnlichen Sachverhalt mit. Er habe beobachtet, wie ein Kleinwagen in der Hochstraße in Ingelheim vorgefahren ist. Der Fahrer, augenscheinlich sehr jung, ließ den Motor aufheulen, verwechselte Gas und Bremse und konnte die Kupplung / Schaltung nicht wirklich bedienen. Auf Ansprache des Zeugen gab der Fahrer an, dass er Fahranfänger sei. Dann entfernt er sich in Fahrtrichtung der Straße "In den Frenzen". Beschreibung Fahrer: ca. 18 Jahre alt Jacke mit Kapuze und Fellbesatz schwarz-weiß gemustertes Tuch Kette mit Hanfblatt schmächtige Erscheinung schwarze, dunkle Haare Hochdeutsch ohne Akzent Am Montagmorgen kann das Fahrzeug im Bereich des Rheinufers bzw. Flutgrabens in einer Dornenhecke aufgefunden werden. Zeugen geben an, dass das Fahrzeug vermutlich bereits am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr dort abgestellt wurde. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 06132-65510 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell