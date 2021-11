Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ober-Hilbersheim: Einbruch in Ferienhaus

Ingelheim (ots)

Im Zeitraum 19.11.2021 bis 21.11.2021 sind bislang unbekannte Täter in ein Ferienhaus an der Binger Straße in Ober-Hilbersheim eingebrochen. Sie beschädigten die Terassentür und verursachten dadurch einen Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell