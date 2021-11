Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ingelheim: defekte Spülmaschine verursacht Küchenbrand

Ingelheim (ots)

Polizei- und Feuerwehrkräfte wurden am Montagmorgen (22.11., 07.50 Uhr) zu einem Küchenbrand in ein Mehrfamilienhaus in der Wackernheimer Straße in Ingelheim gerufen. Der eingesetzte Löschzug der freiwilligen Feuerwehr Ingelheim konnten den Brand mit starker Rauchentwicklung umgehend löschen. Die Anwohner blieben unverletzt. Nach Beendigung der Löschmaßnahmen konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entstand das Feuer im Bereich der Spülmaschine. Der Brand verursachte ersten Schätzungen zufolge eine Schadenssumme im hohen fünfstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell