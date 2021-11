Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Abgesägtes Verkehrszeichen

Ingelheim (ots)

In der Nacht von Freitag den 12.11.2021 auf Samstag, den 13.11.2021, sägten unbekannte Täter, in 55218 Ingelheim, in der Georg-Scheuing-Straße, Einmündung Binger Straße, den Mast des dortigen Verkehrszeichens "Vorfahrt achten" durch. Das Verkehrsschild wurde vor Ort liegen gelassen. Zur Zeit liegen noch keine Täterhinweise vor. Sachdienlich Hinweise nimmt die Polizei in Ingelheim entgegen.

