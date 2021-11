Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Kind - Zeugen gesucht!

Bild-Infos

Download

Ingelheim (ots)

Ingelheim OT Wackernheim

Am Samstag, den 13.11.2021 ist es in der Mainzer Straße in Wackernheim auf Höhe des dortigen Netto-Supermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei dem ein 12-Jähriges Mädchen verletzt wurde. Gegen 15:30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrer verbotswidrig mit seinem Auto aus einer Lieferausfahrt heraus. Gleichzeitig befuhr jedoch ein Kind mit ihrem Tretroller den Gehweg der Mainzer Straße. Das Fahrzeug stieß mit der Fahrzeugfront gegen das Kind, sodass das Mädchen stürzte und sich dabei verletzte. Der Autofahrer setzte anschließend umgehend seine Fahrt fort und flüchtete über die Mainzer Straße in Richtung Finthen.

Das Fahrzeug und der unbekannte Fahrzeugführer können wie folgt beschrieben werden: silberner Kleinwagen (kleiner als ein Opel Astra), Marke unbekannt. Fahrzeugführer: männlich, ca. 50 Jahre, graue Haare oder helle Kappe, (Sonnen-)Brille, auffällige Jacke in Camouflage-Optik

Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Ingelheim unter der Telefonnummer 06132/6551-0 oder per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell