Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ingelheim (ots)

Ingelheim am Rhein - Im Zeitraum vom Samstag, den 06.11.2021, 14:30 Uhr und Sonntag, den 07.11.2021, 12:00 Uhr wird ein, am Straßenrand der Straße "In der Sandkaut" in Gau-Algesheim, abgestellter Pkw, vermutlich beim ein- oder ausparken durch einen anderen Pkw beschädigt. Anschließend verlässt der unbekannte Unfallverursacher die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstanden Schaden von ca. 2000EUR zu kümmern.

Wer kann Hinweise auf den Unfallverursacher geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Ingelheim unter der Telefonnummer 06132/6551-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510 E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell