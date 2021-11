Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Präventive Geschwindigkeitskontrolle der Polizei Ingelheim an Unfallhäufungspunkt

Ingelheim (ots)

Am Sonntag, den 07.11.21 wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Ingelheim Vormittags eine knapp zweistündige Radar-Kontrolle am Kreuzungsbereich L414/K15 durchgeführt. Bei der zwischen Ober-Hilbersheim und Wörrstadt liegenden Kreuzung (Abzweigung Richtung Engelstadt und Jugenheim) kam es am 14.10.21 sogar zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer tödlich verletzt wurde. Durch die Beamten wurden insgesamt zehn Fahrzeuge gemessen. Unrühmlicher Spitzenreiter war eine Fahrzeugführerin, die bei den erlaubten 60km/h mit 93km/h gemessen wurde und die ein empfindliches Bußgeld erwartet.

