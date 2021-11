Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Vollsperrung der L419 aufgrund eines Feuerwehreinsatzes

Ingelheim (ots)

Am Montag den 01.11.2021 zwischen 20:21 Uhr und 23:23 Uhr kam es in den Weinbergen zwischen Ingelheim am Rhein und Wackernheim, in Höhe des ehemaligen Hotels Multatuli, zu einem größeren Brand. Dabei geriet aus bislang unbekannter Ursache ein größerer Holzhaufen in Brand. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers verhindert werden. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Für die Dauer der Löschmaßnahmen musste die L419 für ca. 3 Std. gesperrt werden. Sachdienliche Hinweise zum Brand nimmt die Polizei Ingelheim unter der 06132 6551-0 entgegen.

