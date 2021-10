Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ingelheim: Vorfahrt missachtet, Sprinter kippt nach Unfall um, vier Leichtverletzte

Ingelheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Sonntagabend an einer Kreuzung in Ingelheim am Rhein. Ein 34-jähriger Sprinterfahrer befuhr gegen 21:00 Uhr die Straße Vorderer Böhl in Richtung Mainzer Straße. An der Kreuzung Turnierstraße/Vorderer Böhl missachtete der Sprinterfahrer die Vorfahrt einer von rechts kommenden 25-jährigen PKW Fahrerin. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Durch den Zusammenstoß kippte der Transporte um und blieb auf der linken Seite liegen. Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Die Schäden an beiden Fahrzeugen werden auf ca. 15.000 EUR geschätzt.

