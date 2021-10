Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Vandalismus auf Grillplatz - Zeugen gesucht!

Ingelheim (ots)

Unbekannte Täter haben von Samstagabend auf Sonntagmorgen den Grillplatz am Ikasee in Ingelheim verwüstet. Spaziergänger meldeten gegen 10:20 Uhr am Sonntagmorgen, dass der Grillplatz vermüllt und Sitzgelegenheiten zerstört worden seien. Die Polizei stellte fest, dass mehrere massive Holzbänke sowie eine Tischplatte herausgerissen wurden. Teilweise befanden sich die Rücklehnen der Bänke sowie ein Miet-Fahrrad der MVG im Wasser des Ikasees.

Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Ingelheim unter der Telefonnummer 06132/6551-0 oder per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell