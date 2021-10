Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Gau-Algesheim - Fest des jungen Weines aus polizeilicher Sicht größtenteils zufriedenstellend

Ingelheim am Rhein (ots)

Von Freitag, den 08.10.2021 bis Sonntag, den 10.10.2021 fand das "Fest des jungen Weines" in Gau-Algesheim statt. Das Fest war vor allem am gestrigen Tag sehr gut besucht. In der Nacht auf Samstag kam es zu einer Rangelei zwischen mehreren Personen. Aufgrund der starken Polizeipräsenz vor Ort konnte die Rangelei direkt unterbunden werden. Im Anschluss wurden Personenkontrollen mit den vorgenannten Beteiligten durchgeführt. Im Laufe der Nacht wurde einem 21-Jährigen aufgrund aggressiven Verhaltens ein Platzverweis erteilt, dem er nur durch Nachdruck nachkam. In der Nacht auf Sonntag kam es trotz polizeilicher Präsenz zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem 19-Jährigen aus Horrweiler und einem 24-Jährigen aus Ingelheim. Beide erleiden durch die körperliche Auseinandersetzung leichte Verletzungen im Gesichtsbereich. Nach Abschluss der Anzeigenaufnahme erhielten beide Beteiligte einen Platzverweis, welchen sie nachkamen. Bis auf die vorgenannten Vorkommnisse verlief die Veranstaltung aus polizeilicher Sicht zufriedenstellend.

