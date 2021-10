Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Unfall in Gau-Algesheim - Zwei Personen bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ingelheim (ots)

Am Montagmorgen (04.10.2021), gegen 09:00 Uhr, fuhr ein 37-jähriger Autofahrer an der Kreuzung L419/L428 auf das vor ihm stehende Auto auf. Der 62-jährige Fahrer sowie Beifahrer des stehenden Autos wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro.

