Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Diebstahl von vier Sporttaschen

Ingelheim (ots)

Am Samstag (02.10.21) kam es zwischen 09.00 Uhr und 09.15 Uhr zum Diebstahl von vier Sporttaschen am Rheinufer in Ingelheim-Nord, nähe der Hafenmole. Vier Jugendliche ließen ihre Taschen auf einer Parkbank stehen und entfernten sich von der Örtlichkeit, um in der Grünanlage Sport zu treiben. Unbekannte Täter entwendeten die vier Taschen, in denen sich diverse Wertgegenstände befanden. Die Polizei Ingelheim bittet um Zeugenhinweise. Wer hielt sich zu besagter Zeit an der Örtlichkeit auf und hat unter Umständen Beobachtungen gemacht?

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell