Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ingelheim: Vorfahrt missachtet, Fahrradfahrer schwer verletzt

Ingelheim (ots)

Am Freitag, den 01.10.2021, gegen 00:10 Uhr, ereignete sich in der Hans-Fluck-Straße in Ingelheim ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und Radfahrer. Den ersten Ermittlungen zufolge hatte der 21-jährige Radfahrer beim Einbiegen vom Radweg parallel zur Selz auf die Hans-Fluck-Straße die Vorfahrt einer 29-jährigen Fahrerin eines PKW missachtet. Hierbei wurde der Radfahrer vom PKW erfasst, schleudert über die Motorhaube und schlug mit dem Kopf in die Frontscheibe ein. Der Radfahrer wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus geliefert. Zum Unfallzeitpunkt trug der Radfahrer keinen Helm. Die Fahrerin des PKW erlitt durch den Unfall einen Schock. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 3.000 Euro.

