Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall unter alleiniger Beteiligung einer Pferdekutsche

Ingelheim (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 09:15 Uhr kam es in der Gemarkung Appenheim zu einem Verkehrsunfall unter alleiniger Beteiligung einer Pferdekutsche. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr das Kutschengespann aus zwei Pferden, besetzt mit zwei Personen einen asphaltierten Landwirtschaftsweg talabwärts. Aus ungeklärter Ursache gehen die Pferde durch, sodass die Kutsche für den Kutscher unkontrollierbar beschleunigt. In einer Kurve kommt die Kutsche von der Fahrbahn ab und fährt in einen Weinberg. Infolgedessen wurden beide Pferde und der Kutscher leicht verletzt, sowie die Kutsche und die Weinreben beschädigt.

Neben der Polizei Ingelheim waren diverse Feuerwehren der umliegenden Gemeinden, ein Pferdearzt und der Rettungsdienst im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell