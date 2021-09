Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: PKW überschlägt sich in der Ortslage Ingelheim am Rhein

Ingelheim (ots)

Am Samstagmittag gegen 18:00 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Ingelheim am Rhein zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der PKW überschlug und erst auf dem Dach zum Stillstand kam. Eine 74-jährige Dame aus Ingelheim befuhr die Bahnhofstraße aus Richtung Stadtmitte kommend in Richtung Groß-Winternheim. Aus ungeklärter Ursache fuhr sie auf einen ordnungsgemäß geparkten PKW auf. Infolgedessen überschlug sich der PKW und kam erst auf dem Dach zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Neben der Polizei waren die Feuerwehr Ingelheim, der Rettungsdienst, sowie ein Notarzt im Einsatz.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/65-510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell