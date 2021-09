Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Rotweinfest Ingelheim - Aus polizeilicher Sicht ein überwiegend friedlicher erster Tag

Ingelheim (ots)

Am Samstag startete das 75. Ingelheimer Rotweinfest. Aus polizeilicher Sicht verlief der erste Tag überwiegen störungsfrei. Insgesamt feierten ca. 4500 Personen friedlich den Eröffnungstag. Durch die ständige polizeiliche Präsenz auf dem Rotweinfest konnten verbale Streitigkeiten frühzeitig erkannt und unmittelbar geschlichtet werden. Es kam zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen im Alter von 17 und 27 Jahren, bei denen die Beteiligten leicht verletzt wurden. Darüber hinaus betraten drei Jugendliche unbefugt das umzäunte Gelände des Rotweinfestes über einen Zaun. Die Jugendliche erwartet eine Strafanzeige u.a. wegen Hausfriedensbruch. Wer sachdienliche Hinweise zu der genannten Schlägerei geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/65-510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell