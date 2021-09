Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit verletzter Person in Ingelheim

Ingelheim (ots)

Am heutigen Tag (Samstag, den 25.09.21) kam es gegen 18.11 Uhr in der Bahnhofstraße in Ingelheim zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 74jährige Frau befuhr mit ihrem PKW die Bahnhofstraße aus Richtung Neue Mitte kommend in Richtung Marktplatz. Aus bislang ungeklärten Ursachen kollidierte sie mit zwei geparkten PKW und überschlug sich dabei. Sie konnte durch verständigte Polizeibeamte aus dem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden. Die Frau wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Bahnhofstraße war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Aufnahme voll gesperrt.

