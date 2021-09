Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht - weißes, verunfalltes Fahrzeug mit Frontschaden gesucht!

Ingelheim (ots)

In der Nacht vom 18.09.2021 auf den 19.09.2021 ereignete sich in der Gemarkung Schwabenheim ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der Unfallverursacher befuhr einen Feldweg in Fahrtrichtung Schwabenheim und kam, vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, von der Fahrbahn nach links ab und beschädigte hierbei mehrere Weinreben. Es entstand bei zwei Winzern ein Schaden in Höhe von ca. 3000 EURO. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein weißes Fahrzeug der Marke VW handelt, welches an der Front vermutlich massiv beschädigt ist. Genauer wird ein weisser VW GOLF 3,VW GOLF 3 CABRIO oder ein VW VENTO gesucht. Bei Hinweisen auf das mögliche flüchtige Fahrzeug oder den Unfallverursacher kontaktieren Sie bitte die Polizei Ingelheim.

