Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Festnahme von Graffiti-Sprayern

Wackernheim (ots)

Am Sonntagmorgen um 03:37 Uhr meldet ein aufmerksamer Zeuge, dass aktuell mehrere Jugendliche Graffiti an Wahlplakaten, Straße und Stromverteilerkästen in Wackernheim sprühen würden. Im Rahmen der Fahndung können insgesamt vier Jugendliche im Alter von 14 Jahren festgestellt werden. Sie führen Spraydosen mit sich und räumen auf Ansprache die Tat ein. Nach Personalienfeststellung werden die Jugendlichen den Eltern überstellt. Insgesamt können zehn Graffiti in verschiedenen Farben im Bereich Große Hohl bis Taunusstraße festgestellt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/65-510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell